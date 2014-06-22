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Banu Alkan: Aklımla hareket edersem Obama bile önümde duramaz

Türkiye sinemasının 'Afrodit'i Banu Alkan siyasete atılıp Kültür ve Turizm Bakanı olmak istiyor

22 Haziran 2014 14:03

Türkiye sinemasında 'Afrodit' olarak tanınan oyuncu Banu Alkan, siyasete atılıp Kültür ve Turizm Bakanı olmak istediğini söyledi. Alkan'ın ABD Başkanı Barack Obama'yı tek rakibi olarak gördüğünü belirterek "Aklımla hareket edersem Obama bile önümde duramaz" açıklaması ise dikkat çekti. 

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Alkan, "Siz aptal sarışın mısınız yoksa çok mu zekisiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Ben Koç burcuyum. Burçlar arasında birinci sırada olduğu için bebektir. Kalbimle hareket ettiğim zaman bir bebek oluyorum. Aklımla hareket edersem Obama bile önümde duramaz. Bundan sonra siyasete atılacağım zaten.." 

Milletvekili olacağını söyleyen Alkan, "Amacım Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı olmak. Bu ülkede 2 bin antik kent var. Kendimi onlara adamak istiyorum," dedi.

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