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Deutsche Welle

Bannon'ın düşüşü devam ediyor

Eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Bannon, Trump'a yönelik sözlerinden geri adım atmasına rağmen sağcı haber kuruluşu Breitbart'taki görevini bıraktı. Bannon'ın istifaya zorlandığı tahmin ediliyor.

10 Ocak 2018 16:45

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon, sağcı haber kuruluşu Breitbart'taki yöneticilik görevinden de ayrıldı. 2012'den bu yana Breitbart'ın yönetiminde olan Bannon'ın ayrılığı, Trump'ın oğluna yönelik sözlerinin ardından geldi.

Breitbart'tan, şirketin CEO'su Larry Solov imzasıyla yapılan açıklamada, "Steve mirasımızın kıymetli bir parçasıdır ve katkıları için ona her zaman minnettar olacağız" denildi. Bannon'un istifaya zorlandığı düşünülüyor.

Yazar Michael Wolff, "Ateş ve Öfke" kitabında Bannon'un Trump'un oğlu ile Rus yetkilileri arasında geçen görüşmeyi 'haince' olarak nitelediği yazılmıştı. Bu sözlerinden geri adım atan Bannon, önceki gün Trump'tan özür dilemişti.

Trump ise, Bannon'la ilgili yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'daki görevini kast ederek "İşini kaybettiğinde aklını da kaybetti" ifadesini kullanmıştı.

Amerikan basını geçen bir süredir, Bannon'ın Trump'la arasının açılmasından beri tecride uğramaya başladığını yazıyordu.

AP,GY/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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