-BANLİYÖ VE ADAPAZARI SEFERLERİ YAPILAMAYACAK İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Haydarpaşa Tren Garı'nda çıkan yangının ardından, kumanda merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle banliyö ve Adapazarı seferleri ikinci bir emre kadar yapılamayacak. Haydarpaşa Tren Garı'nda dün çıkan yangının ardından, tren seferleri iptal edilmiş, bazı ana hat seferlerinin yolcuları da, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu'na yönlendirilmişti. Yangının ardından, garın kumanda merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle ve trafik yoğunluğunun artırılmaması için ikinci bir emre kadar banliyö ve Adapazarı seferlerinin yapılamayacağı bildirildi. Bu arada, saat 10.30'da ''Başkent Ekspresi'' ile Ankara'ya gidecek yolcular gara alınmaya başlandı. Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerince garın içinde inceleme yapılıyor. Savcıların da saat 11.00'da gara gelerek inceleme yapacağı öğrenildi.