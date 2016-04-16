Banliyö treni 2017’de geri geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım daha önceden açılış tarihi 2018 olarak açıklanan Anadolu yakasındaki İstanbul banliyö treninin 2017’nin sonunda biteceğini belirtti.

Sabah’ın haberine göre, Yıldırım, İstanbul Banliyö hattı da tamamlandığında Marmaray ile küresel ve bölgesel çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olan hava kirletici gazların miktarında önemli azalma olacağına işaret ederek, "Sera gazlarının miktarında ilk 25 yıllık işletim dönemi boyunca, yıllık ortalama 115 bin ton düzeyinde azalma olacak" dedi.

Marmaray'ın, Kazlıçeşme ile Ayrılıkçeşme arasında seferlerinin olduğunu anımsatan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul Banliyö hattı yıl sonunda hizmete açılacak. Bu hat hizmete açıldığında Gebze ile Halkalı arasında yolcu taşımacılığı yapacak. Ayrıca, Konya ve Ankara Yüksek Hızlı Trenleri de Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçişleri sağlanmış olacak. Daha da önemlisi yine yıl sonuna kadar hizmete alacağımız Bakü-Tiflis- Kars Demir İpekyolu da Marmaray üzerinden Avrupa'ya hatta Manş Denizi'ni de geçerek Londra'ya ulaşacak. Marmaray, Pekin'den Londra'ya uzanacak Demir İpekyolu ulaştırma koridorunun da ana omurgasını oluşturuyor."