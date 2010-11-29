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Yaşam

BANLİYÖ TREN SEFERLERİ NORMALE DÖNÜYOR İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2010 20:42

-BANLİYÖ TREN SEFERLERİ NORMALE DÖNÜYOR İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Tarihi Haydarpaşa Garında dün meydana gelen yangın nedeniyle iptal edilen banliyö tren seferleri Söğütlüçeşme-Gebze arasında yapılmaya başlandı. Haydarpaşa Garından saat 16.50'de hareket eden ilk banliyö treni, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu'ndan yolcu alarak Gebze'ye gitti. Bundan sonraki seferler ise 45 dakika ile 1 saatlik aralarla Söğütlüçeşme-Gebze arasında gerçekleştirilecek. Bu arada, polis tarafından garın girişine çekilen emniyet şeridi henüz kaldırılmazken, yolcular gar binasına alınmıyor. Polis, yolcuları TCDD'ye ait minibüslerle, Söğütlüçeşme Tren İstasyonuna yönlendiriyor. Öte yandan, Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Selahattin Aydoğdu ile inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve yangın uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti garda incelemelerde bulundu. Garda duman görüldüğü ihbarı üzerine de 2 itfaiye aracı kontrol amaçlı olarak Haydarpaşa Garına geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından ihbarın yanlış olduğu anlaşıldı.

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