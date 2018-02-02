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Banktan düşüp öldü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bankın üzerine çıkıp bağırırken kendinden geçerek, yere düşüp başını çarpan 33 yaşındaki Eyüp Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

02 Şubat 2018 19:50

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, bankın üzerine çıkıp bağırırken kendinden geçerek, yere düşüp başını çarpan 33 yaşındaki Eyüp Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eyüp Kaya\'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi
Olay gece saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1642/2 Sokak üzerindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, tek başına bankta oturan, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Eyüp Kaya, bankın üstüne çıkarak bağırmaya başladı. Kendinden geçen Eyüp Kaya, yere düşüp başını çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Eyüp Kaya, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eyüp Kaya\'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, soruşturma başlatıldı.

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