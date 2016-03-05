Banksy'nin kim olduğu bulundu mu?

Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, dünyaca ünlü sokak sanatçısının kimliğinin tespit edildiğini iddia etti. Araştırmacılara göre 2008 senesinde ortaya atılan iddia doğru. Bilim insanları, Banksy'nin Bristol doğumlu Robin Gunningham olduğunu iddia ediyor.

Bilim insanları, seri katilleri yakalamak için kullanılan ‘coğrafi profilleme’ tekniği dahilinde, Banksy’nin eserlerini yoğunlukla çizdiği yerler arasındaki ilişkiyi incelediklerini açıkladı.

8 sene önce bir gazetede yayınlanmış ve Banksy’nin Robin Gunningham olduğu iddiasını genişleten dosya haberde geçen özelliklerle örtüşen bilgilere eriştiklerini söyleyen araştırmacılar, söz konusu tekniğin terör suçlarından aranan kişilerin bulunması konusunda da kullanılabileceğini belirtti.

Independent’da yer alan habere göre, bilim insanları Banksy’nin kimliğini tespit edebilmek için Londra ve Bristol sokaklarındaki 140 ‘şüpheli çizim’ belirledi. Çizimlerin nerede olduğunun önemine dikkat çeken araştırmacıların çalışmaları sonunda sanatçının favori alanının bir pub, oyun parkları, Bristol’da bir apartman dairesi ve Londra’da farklı üç adres olduğu tespit edildi. Banks ile ilgili bilinenler ışığında değerlendirilen tüm bu noktaların, Robin Gunningham’ın yaşadığı ya da sıkça ziyaret ettiği yerler olduğu anlaşıldı.

Akademisyenlerin çalışma sonuçlarını açıklarken, eserleri dünyada ses getiren ve astronomik fiyatlara satın alınan Banksy'nin sanatı ve 'suç teşkil eden vandallık' bağlantısı kurması ile tepki çekti.