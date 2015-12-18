Banksy’nin Steve Jobs grafitisini görmek 5 dolar!

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Fransa’nın Calais kentindeki mülteci kampının duvarlarına resmettiği Steve Jobs grafitisini parası olmayan göremiyor. Britanya’da yayımlanan Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Banksy’nin göçün faydalarını resmetmek için çizdiği Apple’ın eski CEO’su Steve Jobs graffitisinin üzerini battaniyeler ve torbalarla kapatan sığınmacılar, grafitiyi görmek isteyenlerden para talep ediyor. Bundan böyle Banksy’nin resmini görmek için şehir dışından gelen ziyaretçiler 5 doları (15 TL) gözden çıkarmak zorunda.