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Dünya

Banksy’nin Steve Jobs grafitisini görmek 5 dolar!

Fransa'daki kampa yapılan grafitinin yanında bekleyen mülteciler, eseri görmek isteyenlerden para talep ediyor

18 Aralık 2015 13:44

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Fransa’nın Calais kentindeki mülteci kampının duvarlarına resmettiği Steve Jobs grafitisini parası olmayan göremiyor. Britanya’da yayımlanan Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Banksy’nin göçün faydalarını resmetmek için çizdiği Apple’ın eski CEO’su Steve Jobs graffitisinin üzerini battaniyeler ve torbalarla kapatan sığınmacılar, grafitiyi görmek isteyenlerden para talep ediyor. Bundan böyle Banksy’nin resmini görmek için şehir dışından gelen ziyaretçiler 5 doları (15 TL) gözden çıkarmak zorunda.

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