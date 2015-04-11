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Dünya

Banksy'nin Gazze'ye çizdiği duvar resmi yüzünden davalık oldular

Resmin çizildiği evin sahibi, resmi kendisinden 175 dolara alan ressamın kendisini kandırdığını iddia ediyor

11 Nisan 2015 21:50

Sokak sanatçısı Banksy'nin Gazze'de çizdiği "Bomb Damage" (Bomba Hasarı) eseri, resmin çizildiği evin sahibiyle resmi "yanlışlıkla" sattığı ressamı davalık etti.

Banksy'nin resmi kapısına çizdiği evin sahibi Filistinli Rabie Darduna, gerçek değerini bilmediği resmi kısa bir süre önce 175 dolara bir ressam Bilal Halid'e satmıştı. Sonrasında resmin gerçek değerini öğrenen Darduna, resmin kendisine iade edilmesi için Halid'ê dava açtı.

Açılan dava sonrasında Filistin polisi, Halid'in evine gelerek resime el koydu. Resimi almasında maddi çıkar sağlamak gibi bir amacı olmadığını söyleyen Halid, “Polis kapıyı aldı, gerekçe olarak da mahkeme kararını gösterdi. Bana dava açılmış. Kapının asıl sahibi benim. Hakkımı mahkemede arayacağım” dedi.

 

'Müvekkilim kandırıldı'

 

Darduna’nın avukatı Muhammed Rihan da resmin mahkeme gözetiminde olduğunu doğrulayarak, “Kapının asıl sahibi olan Darduna’ya verilmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Müvekkilim kandırıldı” ifadelerini kullandı.

Banksy'nin "Bomb Damage" adlı resmi Rodin'in "Düşünen Adam" heykelinden esinlenmişti. Resimde, Yunan mitolojisinde gururu yüzünden çocuklarını kaybeden Tanrıça Niobe'nin ağlarkenki halinin tasvir ediliyordu.
 

 

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