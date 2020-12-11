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Dünya

Banksy yeni eserini tanıttı: Hapşıran ve takma dişleri fırlayan kadın

11 Aralık 2020 08:31

Gerçek kimliği bilinmeyen dünyaca ünlü sanatçı Banksy, yeni bir eserini Instagram hesabından paylaştı. Banksy'nin "Aachoo!!" isimli eserinde hapşıran ve takma dişleri dışarı saçılan bir kadın resmedildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Gerçek kimliği bilinmeyen ama eserleriyle dünyaca üne kavuşan grafiti sanatçısı Banksy,  İngiltere’nin Bristol kentinde bir evin duvarına çizdiği yeni grafitisini Instagram hesabından paylaştı. 

Sanatçının Aachoo adını verdiği ve Koronavirüs'e göndermede bulunan Totterdown'da Vale Caddesi'ndeki yarı müstakil bir evin duvarındaki grafiti, başörtülü bir kadını hapşırırken ve takma dişlerini havada uçarken tasvir ediyor. Hapşırma, kadının bastonunu ve çantasını düşürmesine neden oluyor. 

Banksy'nin pandemi konulu beğenilen bir çalışması ise mayıs ayında Southampton Üniversite Hastanesi'nin bir koridoruna Çığır Açan adını verdiği çizim olmuştu. Resimde bir çocuk, Batman ve Spider-Man oyuncaklarını çöpe atmış, süper kahraman görünümlü hemşire oyuncağıyla oynarken görülüyor.

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