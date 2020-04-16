Banksy sanatını eve taşıdı: Eşim evden çalışmamdan nefret ediyor

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Gerçek ismi gizli tutulan ve Banksy ismiyle tanının sokak sanatçısı de dünya genelinde milyonlarca insan gibi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evde kalanlar arasında. Banksy evinin banyosuna yaptığı çalışmayı paylaşarak Instagram hesabına "Eşim evden çalışmamdan nefret ediyor" yazdı.

Banksy, Koronavirüs günlerinde ilk kez kendi özel hayatına ilişkin bir paylaşım yaptı. Yıllardır ismini vermeden dünyanın pek çok yanında yaptığı sokak sanatlarıyla tanınan Banksy, evinin banyosunun duvarlarına yaptığı çalışmayı paylaştı.

Banksy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Eşim evden çalışmamdan nefret ediyor" yazdı.