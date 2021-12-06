Banksy, Reading Cezaevi'nin bir sanat merkezine dönüştürülmesi için milyonlarca sterlin toplamayı teklif etti

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Dünyanın en tanınan sokak sanatçılarından Banksy, milyonlarca sterlin toplayarak bir dönem Oscar Wilde'ın da tutuklu bulunduğu Britanya'daki Reading Cezaevi'ni almak için teklifte bulundu.

Ünlü sanatçı, eski cezaevinin bir sanat merkezine dönüştürülmesini istiyor. Banksy, parayı toplayabilmek için cezaevi duvarına yaptığı eseri satacağını ifade etti.

Banksy, "Wilde'ı mahveden yeri sanat için bir sığınma alanı haline getirmek çok iyi olur. Bunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Banksy, mart ayında üzerine bir eser bıraktığı yapı için istenen 10 milyon sterlini vereceğini ifade etti. Kampanyacılar, bu sayede cezaevinin oraya konutlar yapacak kişilere satılmayacağını umuyor.

Adalet Bakanlığı ise yeni teklif almayı bıraktıklarını ve şu anda cezaevi için ellerindeki teklifleri değerlendirdiklerini belirtti.

Banksy'nin mart ayında yaptığı eserde mahkûma benzeyen bir kişinin daktiloya bağlı yatak örtüleriyle hapishaneden kaçmaya çalıştığı görülüyor. Yatak örtüleri daktiloya yaklaştıkça kağıda dönüşüyor. Birçok kişi, eserdeki kişinin 1895-1897 Reading Cezaevi'nde tutuklu bulunan Oscar Wilde olabileceği yorumunu yaptı. Wilde, en tanınan eserlerinden "Reading Zindanı Baladı" şiirini bu cezaevinde yazmıştı. Wilde'ın "Kulak verin sözlerime iyice,/ Herkes öldürebilir sevdiğini/ Kimi bir bakışıyla yapar bunu,/ Kimi dalkavukça sözlerle,/ Korkaklar öpücük ile öldürür, /Yürekliler kılıç darbeleriyle!" dizeleri bu eserde yer alır.