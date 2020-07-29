Banksy'nin sığınmacı krizine dikkat çeken eseri "Akdeniz Manzaraları", Batı Şeria'ya hastane yapılması için 2.2 milyon dolara satıldı

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Sokak sanatçısı Banksy'nin sığınmacı krizine dikkat çekmeyi hedefleyen üç parçalı tablosu "Akdeniz Manzarası" (Mediterranean Sea View) Londra'da açık artırmayla 2.2 milyon dolara satıldı.

Banksy, Batı Şeria'daki Beytüllahim'e bir hastane yapılması için eserin satılmasını teklif etmişti.

Sokak sanatçısı, normal şartlarda bir deniz manzarasını resmeden eserlere can yelekleri ve can simitleri eklemişti.

"Akdeniz Manzarası" eseri Banksy'nin Beytüllahim'de bulunan "Walled Off Hotel"inde (Duvarlarla Çevrili Otel) sergileniyordu. Sloganı, "Dünyanın en kötü manzaralı oteli" olan Walled Off, İsrail ile Filistin'i ayıran duvara bakıyor.

Üç parçalı eserin orijinal olarak en fazla 1.2 milyon dolara satılması beklenirken, "Akdeniz Manzarası" 2.2 milyon dolara alıcı buldu.

Açık artırmada Rembrandt, Picasso ve Bridget Riley'e ait eserler de satıldı.