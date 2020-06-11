Banksy'nin Paris'te çalınan eseri İtalya'da bir çiftlikte çıktı

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İtalya'da polis, sokak sanatçısı Banksy'nin geçen yıl Paris Bataclan salonundan çalınan eserini bulduklarını açıkladı.

Banksy'nin Paris'te 2015 yılında Bataclan salonunda yaşanan terör saldırısı kurbanlarını anmak için yaptığı çalışma geçen yıl çalındı.

Bataclan'ın acil çıkış kapılarından birinde olan eseri maskeli bir grup çalmıştı. La Repubblica'nın aktardığına göre Banksy'nin eseri İtalya'nın Abruzzo bölgesinde bir çiftlik evinde bulundu.

Bölge savcısı Michele Renzo "Eseri, polis ve Fransa yargısının işbirliğinde süren soruşturmalar sonucu bulduk" dedi.

Banksy, çalınan eseri 2015 yılının Kasım ayında Paris'te Bataclan'da gerçekleşen bir konsere yapılan terör saldırısını anmak için yapmıştı. Saldırıda 90 kişi ölmüştü.