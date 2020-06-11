Banksy'nin Paris'te çalınan eseri İtalya'da bir çiftlikte çıktı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>T24 Dış Haberler</strong></p>\n<p>İtalya'da polis, sokak sanatçısı Banksy'nin geçen yıl Paris Bataclan salonundan çalınan eserini bulduklarını açıkladı. </p>\n<p>Banksy'nin Paris'te 2015 yılında Bataclan salonunda yaşanan terör saldırısı kurbanlarını anmak için yaptığı çalışma geçen yıl çalındı.</p>\n<p>Bataclan'ın acil çıkış kapılarından birinde olan eseri maskeli bir grup çalmıştı. La Repubblica'nın aktardığına göre Banksy'nin eseri İtalya'nın Abruzzo bölgesinde bir çiftlik evinde bulundu. </p>\n<p>Bölge savcısı Michele Renzo "Eseri, polis ve Fransa yargısının işbirliğinde süren soruşturmalar sonucu bulduk" dedi. </p>\n<a rel="nofollow"side class="inline-block inline-related align-left item-count-3 ">\n<p>Banksy, çalınan eseri 2015 yılının Kasım ayında Paris'te Bataclan'da gerçekleşen bir konsere yapılan terör saldırısını anmak için yapmıştı. Saldırıda 90 kişi ölmüştü. </p>\n</aside>\n<p> </p>\n</body>\n</html>