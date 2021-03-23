Banksy'nin "Oyun Değiştirici" eseri Britanya Ulusal Sağlık Sistemi'ne destek için satılacak

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"Çiçek Fırlatan Protestocu" gibi eserleriyle tanınan sokak sanatçısı Banksy'nin bir eseri Britanya devletine ait Ulusal Sağlık Sistemi'nin çalışanlarına destek sağlamak için açık artırma ile satılacak.

Banksy'nin "Oyun Değiştirici" isimli eseri ilk olarak Koronavirüs salgınının ülkedeki ilk dalgasında Southampton'da bir hastanede görülmüştü. Çizimin üstünde "Yaptığınız her şey için teşekkürler. Umarım bu eser siyah beyaz olsa da gününüzü biraz aydınlatır" notu bulunmuştu.

Eserde bir çocuğun maske takan ve pelerini olan bir hemşire oyuncağıyla oynadığı görülüyor. Batman ve Spiderman gibi süper kahramanların oyuncakları ise yerde bir sepette duruyor.

Christie's Müzayede Evi, eserin 2.5 ile 3.5 milyon sterlin arası bir fiyatla satılmasını beklediklerini söyledi.

Elde edilen gelir Ulusal Sağlık Sistemi'nin kurumlarına bağışlanacak ve eserin bir kopyası Southampton'daki hastanede asılı duracak.