Banksy'nin kendini parçalayan tablosu 'Çöpteki Aşk' 25 milyon dolara satıldı

Ünlü İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin kendi kendini parçalayan “Love Is In The Bin” (Çöpteki Aşk) tablosu rekor bir fiyat olan 25,4 milyon dolara alıcı buldu.

Satışı üstlenen firma Sotheby's açıklamasında, "durdurulan, uzaktan kumandalı parçalama mekanizmasının" hâlâ çerçevenin içinde olduğunu belirtildi.

Tablo 2018’de Sotheby's müzayede salonunda Ekim 2018’de ilk kez satıldığında "Kırmızı Balonlu Kız" adı ile biliniyordu. Ancak tablonun uzaktan kumanda ile “kendisini parçalaması” şimdi sanatçının en ünlü reklam hareketlerinden birisi oldu.