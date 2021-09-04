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Dünya

Banksy'nin kendini parçalayan eseri 'Kırmızı Balonlu Kız', tekrar açık artırmaya çıkarılacak

Eserin orijinal fiyatından çok daha yükseğe alıcı bulması bekleniyor

04 Eylül 2021 11:31

T24 Dış Haberler

Açık artırmayla satıldıktan sonra kendini parçalayan Banksy eseri, tekrar açık artırmaya çıkarılacak. 

'Kırmızı Balonlu Kız', 2018 yılında açık artırma bittikten hemen sonra tablonun içine gizlenmiş jiletlerle kendini parçalamaya başlamıştı. O dönem 1.1 milyon sterline alıcı bulan eserin büyük bir bölümü kesilmişti.

Olaydan sonra ismi "Sevgi Çöp Kutusunda" olarak değiştirilen eser bu ekim ayında tekrar açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Bir bölümü parçalanan eserin bu sefer 4 ila 6 milyon sterlin arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. 

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