Banksy’nin ikonik eserinin satışı için Bitcoin ve Ethereum kabul edilecek

Dünyaca ünlü sanatçı Banksy’nin eseri Love is in the Air tablosunun satışa sunulacağı müzayedede ödeme olarak Bitcoin ve Ethereum kabul edileceği açıklandı.

Sotheby's düzenleyeceği müzayede için kripto para borsası Coinbase Global Inc ile bağlantı kurdu. Coinbase blogunda önümüzdeki hafta New York’taki açık artırma sırasında fiyat dalgalanmalarını yönetmeye yardımcı olacağını söyledi. Coinbase, Sotheby’s ile olan ortaklığının, açık artırmalarda kripto para biriminin daha fazla benimsenmesinin önünü açabileceğini belirtti.

Bitcoin, geçen ay 65.000 dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı. Bu kazancı, büyük ABD şirketleri ve finans firmaları arasında kabul görmesindeki artışın körüklediği düşünülüyor.

NFT’ye olan ilgi özellikle Beeple olarak bilinen Amerikalı sanatçı Mike Winkelmann’ın bir sanat eserinin, mart ayında Christie’s’de yaklaşık 70 milyon dolara satılmasıyla artmaya başladı.