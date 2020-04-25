Banksy'nin "Delinmiş Kulak Zarlı Kız" eseri de artık sokaktayken maske takıyor

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Dünyanın tanınan sokak sanatçılarından Banksy'nin Bristol'daki "Delinmiş Kulak Zarlı Kız" eserine yeni tip Koronavirüs salgını sürerken bir medikal maske eklendi.

Banksy'nin en bilinen eserlerinden "Delinmiş Kulak Zarlı Kız", Hollandalı sanatçı Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" portresindeki küpelerin alarm sistemiyle değiştirilmiş versiyonuydu. Eser, 2014'ten bu yana Bristol limanının yakınlarında bir binanın cephesinde yer alıyor.

Esere maskeyi kimliğini yıllardır dikkatlice saklayan Banksy'nin mi yoksa bir başka sanatçının mı eklediği bilinmiyor.

"Delinmiş Kulak Zarlı Kız"ın yeni hali, Banksy'nin Instagram hesabından paylaşılmadı. Ünlü sokak sanatçısı, genellikle yeni eserlerini bu yolla duyuruyordu.

Covid-19 günlerinde "evden çalıştığını" belirten Banksy, evinin banyosuna yaptığı çalışmayı paylaşmıştı.