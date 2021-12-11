Banksy, köle tüccarının heykelini devirdikleri için yargılanacak 4 kişiye destek için tişört yaptı

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Sokak sanatçısı Banksy, köle tüccarı Edward Colston'un heykelini devirdikleri gerekçesiyle yargılanacak 4 kişiye destek için kendi yaptığı tişörtleri satacak.

Gerçek kimliği bilinmeyen sanatçı, tasarladığı gri tişörtlerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve cumartesi itibariyle Bristol'de satılacağını bildirdi.

Tişörtte "Bristol" yazısının altında Colston'ın devrilen heykelinin kaidesi görülüyor.

Banksy, 25 sterlinlik tişörtten elde edilen tüm gelirin "bir bira içebilmeleri için" hakim karşısına çıkacak 4 kişiye verileceğini bildirdi.

'Colston Dörtlüsü' olarak bilinen Rhian Graham, Jake Skuse, Sage Willoughby ve Milo Ponsford, heykeli yıkarak kamu malına zarar vermekle suçlanıyor. Bronz heykel, geçen sene Black Lives Matter eylemleri sırasında 7 Temmuz'da devrilmişti.

Kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen dörtlü, bu ay Bristol'de hakim karşısına çıkacak.