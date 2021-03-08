Banksy, hastane duvarına çizdiği eserini sağlık çalışanları yararına satışa çıkarıyor

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, bir hastane duvarına yaptığı 'Game Changer' adlı eserini açık artırmayla satışa çıkararak, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) için en az 3 milyon pound fon toplamayı planlıyor.

BBC'nin haberine göre, Banksy, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ilk dalgası sırasında Southampton General Hastanesi'nin duvarına çizdiği 'Game Changer' adlı eserini açık artırmayla satışa çıkaracak.

Ressam, sağlık çalışanlarına çabalarından dolayı teşekkür etme amacıyla hastaneye hediye ettiği çalışmasında, bir çocuğun oyuncak sepetindeki Batman ve Örümcek Adam oyuncaklarını yerine, pelerinli bir hemşireyle oynadığı görülüyor.

Banksy, tablonun orijinalini açık artırmaya çıkartmayı, hastaneye de reprodüksyonunu bırakmayı planlıyor. Eserin, 2,5 ilâ 3,5 milyon pound arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Söz konusu grafitiyi hastane duvarına çizdiğinde bir de not gönderen Banksy, "Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resim siyah beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Christie's Müzayede Evi, tablonun 'umudun resmi' ve pandeminin gidişatını değiştirmeye çalışanlarına bir saygı duruşu olduğunu açıkladı.