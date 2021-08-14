Banksy, Doğu Anglia'daki eserlerin kendisine ait olduğunu doğruladı

T24 Dış Haberler

Siyasi ve sosyal mesajlar veren sokak sanatıyla tanınan Banksy, İngiltere'nin Doğu Anglia kıyısındaki kentlerin duvarlarında görülen eserlerin kendisine ait olduğunu doğruladı.

Instagram üzerinde paylaştığı "Büyük İngiliz Sprey-Tatili" başlıklı videoda Banksy'nin eski bir karavan ile seyahat ettiği ve sprey boyaları bir dolapta sakladığı görülüyor.

Videoda aynı zamanda Banksy'nin eserleri yaptığı anlarda çekilmiş görüntüler de bulunuyor.

Bir plajın yakınındaki deniz savunma duvarına yapılmış eserde plaj sandalyesine yayılmış bir farenin kokteyl içtiği görülüyor. Bir başkasında kamu plajının üzerinde tıpkı oyun salonlarındaki kepçe makinelerinde olduğu gibi metal bir parça bulunuyor.

Bir başka noktada Banksy'nin büyük tahta parçalarına doğru uçan bir martı çizdiğini görmek mümkün. Dördüncü eserde de üç çocuğun teknedeki suyu boşaltmaya çalıştığı ve üstünde "hepimiz aynı gemideyiz" yazdığı görülüyor.