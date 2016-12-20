'Banker Bilo' filmi gerçek oldu; Münih diye Hayrabolu'ya bırakıldılar

Almanya'ya gitmek isteyen Afgan 3 mülteci, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bırakılınca jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Avrupa'ya gitmek için anlaştıkları organizatörlerle İstanbul'dan yola çıkan Afgan kaçaklar, Almanya'ya geldikleri belirtilerek, Kurtdere Mahallesinde araçtan indirildi. Vatandaşın ihbarıyla yakalanan kaçaklar, jandarmaya "Burası Münih değil mi?" diye sordu.



Sağlık kontrolünden geçirilen 3 Afgan, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

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