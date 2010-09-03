Banker Bilo filmi gerçek oldu

T24 - Daha iyi koşullarda yaşamak için yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçakları sınıra getiren kişiler, Türkiye topraklarını geçmeden "İşte burası Yunanistan" diyerek aldatıyor.



Edirne’nin Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan tarafından mahallede yakalanan 2 Filistinli'nin, kaçış öyküsü de "Banker Bilo" filminin sahnesi gibi oldu.



Yunanistan diye Edirne’nin Karaağaç Semti’nde indirilen kaçakları yakalayan Muhtar Korkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yabancı uyruklunun mahallede dolaştığını fark edince kolluk kuvvetlerine haber ettiğini belirterek, "Mahallemizde gün aşırı, kaçak yakalanıyor. Çoğunu da ben yakalayıp, polise haber ediyorum. Bunun önlemi alınmalı. Tunca Köprüsü üzerinde polislerce, şüpheli kişi ve araçlar kontrol ediliyor ancak bu daha da sıklaştırılmalı" dedi.



İsimlerini açıklamaktan çekinen, korktukları ve panik içinde oldukları görülen Filistinli kaçaklar ise, Yunanistan diye kendilerini Karaağaç’a bıraktıklarını belirttiler.



Kaçak Filistinliler, Filistin’de savaştan kaçtıklarını ve iyi bir yaşam umuduyla ellerindeki birikimi de kaybettiklerini kaydettiler.



Olay yerine gelen ekipler, kaçakları işlemlerinin ardından sınır dışı etmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesi’ne götürdü.

Filmden bir sahne gibi



1980 yılı yapımı Yavuz Turgul ve Sadık Şendil’in senaryosunu yazdıkları, Şener Şen ve İlyas Salman’ın baş rolünde oynadığı "Banker Bilo" filminde geçen bir sahne, sınırı yasa dışı yollardan geçmek isteyen yabancı uyrukluların başına geliyor.



Filmde, uyanık ve üç kağıtçı karakteri canlandıran Maho (Şener Şen), tarım işçisi Bilo (İlyas Salman) ve arkadaşlarını bir kamyon kasasında kaçak olarak, Almanya’ya götürmek için para karşılığı anlaşıyor.



Filmin bir sahnesinde kamyondan inen Maho, Bulgar gümrüğündeki görevlilerle konuşuyor gibi "das is karpuz, komşi" repliğiyle, Almanya’ya karpuz götürüyor gibi yaparak kamyon kasasındakileri kandırır. Sonunda da İstanbul’un bir semtinde, "İşte burası Münih" diyerek, kaçakları bırakarak, ortadan kayboluyor.



