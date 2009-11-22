Bankanın parasıyla kaçan şoför yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde önceki gün şubelere para nakli yapan bir bankaya ait kurye aracında bulunan 510 bin TL'yi alarak kaçan araç şoförü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, soruşturmayı yürüten İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka ilçesindeki şubelere para dağıtımına çıkan araçta bulunan 510 bin TL'yi alarak kaçan şoför İ.A'yı yakalamak için harekete geçti.

Polis ekipleri, İ.A'nın (48) gitme ihtimalinin bulunduğu akraba, arkadaş ve yakınlarına ait yaklaşık 20 adreste önlem aldı.

Zanlı, boşandığı eşinin Bornova Ev-Ka 4 Mahallesi'ndeki evinin yakınında yakalandı.

İ.A'nın kumara düşkünlüğü nedeniyle borca girdiği, kendine ait kamyon ve otobüsü sattığı, evini ipotek ederek bankadan kredi çektiği ve tefecilere borçlandığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 130 bin TL borcu olan İ.A'nın evine haciz geldiği, bir hafta önce de borcunu ödemediği için elektriklerinin kesilmesi üzerine bankanın parasını çalmak için plan yaptığı belirlendi.

Olay günü, güvenlik görevlileri banka şubesine para teslim etmek için ayrıldığında para nakil aracındaki 510 bin TL'yi alarak kaçtığını söyleyen İ.A'nın, paranın 390 bin 400 TL'sini başka bir bankada güvenlik görevlisi olan komşusu Z.B'ye (31) saklaması için verdiğini, 130 bin TL'sini de borçlarına karşılık dağıttığını anlattığı öğrenildi.

İ.A'nın, 130 bin TL'yi kimlere dağıttığını söylemediği, konunun polis tarafından araştırıldığı bildirildi.

Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı ve parklarda yattığı ortaya çıkan İ.A'nın kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğu, 2 gündür dışarda kaldığı için soğuktan etkilendiği, ısınmak için boşandığı eşinin evine gitmeye çalıştığı belirlendi.

İ.A'nın ifadesinin alınmasının ardından polis ekipleri, 390 bin TL'yi sakladığı öğrenilen komşusu Z.B'yi de (31) Bornova ilçesinde yakaladı.

Sorgulanan Z.B'nin, parayı anne ve babasının evine sakladığı öğrenildi. Z.B'nin babasının evinde yapılan aramada, 390 bin TL bulundu.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan İ.A. ile Z.B, adliyeye sevk edildi.

İzmir'de önceki gün bir bankanın Karşıyaka ilçesindeki şubelerine para nakli yapan kurye aracının şoförü İ.A, Karşıyaka Çarşı içindeki şubeye para teslim etmek için Yalı Caddesi vapur iskelesi önünde durmuş, araçtaki 2 güvenlik görevlisi şubeye parayı teslim ederek döndüğünde zırhlı aracın kilitli olduğunu ve şoför İ.A'nın da araçta bulunmadığını fark etmişti.

Yedek anahtarla araca giren güvenlik görevlileri, araçtaki yaklaşık 3 milyon liranın, 510 bin lirasının eksik olduğunu belirlemişti.