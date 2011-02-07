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Yaşam

BANKANIN KESTİĞİ KART ÜCRETİNİ GERİ ALDI TEKİRDAĞ (A.A)

07 Şubat 2011 18:49

-BANKANIN KESTİĞİ KART ÜCRETİNİ GERİ ALDI TEKİRDAĞ (A.A) - 07.02.2011 - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Mehmet İnal, banka kartından kesilen yıllık kart ücreti 57 TL'yi, Şarköy Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurarak geri aldı. İnal, yaptığı açıklamada, bir bankadan aldığı kredi kartından kart aidatı kesildiğini, probleminin çözülmediğini ve bundan dolayı mağdur edildiğini söyledi. Kesilen ücretlerin iptal edilmesini ve kendisine iade edilmesini istediğini bildiren İnal, bunun için 11 Ekim 2010 tarihinde Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na dilekçe vererek başvurduğunu ifade etti. Kararın yeni açıklandığını anlatan İnal, şöyle konuştu: ''Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı, kesilen ücretin tüketiciye iadesine karar verdi. Kararı sevinçle karşıladım. Kredi kartından aidat kesilen her vatandaş, kanuni hakkını kullanarak Tüketici Hakem Heyeti'ne dilekçe ile başvurmalı.''

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