-BANKANIN FAİZ KURNAZLIĞI ISPARTA (A.A) - 04.11.2010 - Isparta'da bir bankadan çektiği 7 bin 500 liralık kredinin sözleşmesinde yıllık faiz oranı yüzde 19.08 olarak belirtilen, ancak sözleşmeyi imzaladıktan sonra verilen ödeme planında yıllık faiz oranının yüzde 28,16 olduğunu fark eden tüketici, hakkını aramak için mahkemeye başvurdu. Isparta İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada banka müşterisi Serkan Ağarlı, 12 Haziran 2008 tarihinde Isparta'daki bir bankadan 7 bin 500 liralık tüketici kredisi çektiğini, kredi işlemleri yapılırken sözleşmede yıllık faiz oranının yüzde 19,08, aylık faiz oranının ise 1,59 olarak belirtildiğini, ancak bu rakamların sözleşmeyi imzaladıktan kendisine verilen ödeme planında değiştirildiğini fark ettiğini söyledi. Ödeme planında yıllık faiz oranının yüzde 28,16, aylık faiz oranının da yüzde 2,34 olarak yer aldığını anlatan Ağarlı, 36 aylık kredi geri ödemesinin ise 37 ay olarak taksitlendirildiğini iddia etti. Bu durumu fark edince Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurduğunu belirten Ağarlı, heyetin kendisini haklı bulduğunu ve bankanın ilk sözleşmede belirtilen faiz oranı üzerinde sözleşme sonrası herhangi bir değişiklik yapılamayacağını belirttiklerini kaydetti. Bunun için söz konusu banka hakkında suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Ağarlı, ''Banka bizi enayi gibi görüyor. Eğer faiz oranların değiştiğini fark etmemiş olsaydım, hiçbir şey yapmayacak ve ödemeye devam edecektim. Ödemeye başlamadım. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar da ödeme yapmayacağım'' diye konuştu. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nin raporunun banka yetkilileri tarafından incelenmesi ve buna karşın beyanda bulunmaları için dava 27 Ocak 2011'e ertelendi. Tüketici Serkan Ağarlı, duruşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin rahatsızlığından dolayı 2008 yılında bankadan kredi çektiğini ve dosya masraflarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davayı kazandığını ve bankadan icra yoluyla dosya masrafını aldığını hatırlattı. Bankadan icra yoluyla dosya masrafını aldığı gerekçesiyle bankanın kendisine yönelik böyle bir davranışta bulunduğunu ileri süren Ağarlı, ''Dosya masrafı yasal değil. Ancak banka icrayla ödediği paranın acısını çıkarmak istiyor. Bundan dolayı da çektiğim kredi üzerinde farklı bir faiz oranı uyguluyor'' diye konuştu. Konunun takipçisi olacağını belirten Ağarlı, bankalardan kredi çekenlere de sözleşme öncesi ve sonrası verilen ödeme planları konusunda uyarıda bulunarak, uyanık olmalarını istedi. -TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNE GÖRE TÜKETİCİ HAKLI- Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı Halil Kızılşimşek, tüketicinin haklı olduğu yönünde bir rapor hazırlandığını kaydetti. Kızılşimşek, tüketicinin kendilerine başvurmasının ardından dosyayı incelediklerini ve bankanın ön sözleşmede çekilen kredi üzerinden yıllık faiz oranını yüzde 19.08 olarak belirtmesine karşın ödeme planında ise yıllık faiz oranının yüzde 28,16 şeklinde uygulandığının tespit edildiğini söyledi. Bankanın faiz oranını artırmanın gerekçesi olarak vergileri gerekçe gösterdiğini belirten Kızılşimşek, ''Bankanın sözleşmede belirtilen faiz oranını sözleşme imzalandıktan sonra ödeme planında değiştirme hakkı yoktur. Kanunlarımıza göre oranlarda bir değişiklik varsa, tüketicinin lehine değişiklik yapılır'' diye konuştu. Kızılşimşek, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti olarak bankanın kredi verdiği günden başlamak üzere bütün vergiler dahil aylık yüzde 1,59 faiz üzerinden tüketicinin kredisinin yeniden yapılandırılarak yeni bir ödeme planı yapmasına ve tüketicinin bugüne kadar fazladan ödeme yaptı ise bu miktarın tüketiciye ödenmesi yönünde karar verildiğini söyledi. Dosya masrafı konusunda gelen şikayetlerin her geçen gün arttığını ancak bu konunun dosya masrafı olmadığını dile getiren Kızılşimşek, ilk defa böyle bir şikayetle karşı karşıya kaldıklarını bildirdi. Kızılşimşek, bankalardan kredi çekildikten sonra ön sözleşme ile ödeme planlarının karşılaştırılması gerektiğini belirterek, tüketicilerin daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.