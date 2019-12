Bankamatikten kartsız para çekme dönemi

T24 - Bankaların rekabeti yeni nesil biyometrik tanımlama sistemlerinden parmak damarı haritasının kullanıldığı hizmete sıçradı. Türkiye’de ilk olarak İş Bankası ve Vakıfbank’ın uygulamaya başladığı parmak damarı haritasının tanımlanması ile uygulanan sistem eş zamanlı olarak kullanıma sunuldu. ATM’lere yerleştirilen parmak damar haritası okuyucusu ile müşteri kartı olmasa para çekebilecek.



Finans sektöründeki hızlı teknolojik gelişmeler, yeni teknolojinin çok sayıda banka tarafından uygulanması sürelerini kısaltarak bankalar arasındaki ‘ilk olma’ rekabetini daha da artırdı. Hatta kimi teknolojilerin eş zamanlı olarak birkaç bankada birden uygulanmaya başlaması söz konusu. Son olarak Japon teknoloji devi Hitachi’nin geliştirdiği biyometrik tanıma sistemlerinin parmak izi ve iris ile tanıma yöntemlerinin ardından ikinci nesil yöntem olarak adlandırdığı ‘Parmak Damar Tanıma Sistemi’ni Türkiye’de İş Bankası ve Vakıfbank eşzamanlı olarak uygulamaya başladı.





2 farklı distribütör



Müşterinin parmak izi veya irisini tanıması gibi ATM’de bulundurulan bir aparatın üzerine müşterinin parmağını koyması ile çalışan sistemin 2 farklı banka tarafından aynı anda uygulanmasında Türkiye’de Hitachi’nin 2 farklı distrütörünün bulunmasının etkili olduğu kaydedildi. Hitachi’nin kurduğu MIG şirketi üzerinden patentini aldığı bu yeni teknolojinin Türkiye’de Ölçsan ve RFİD adlı 2 farklı şirket yerel distribütörlüğünü üstlendi. Ancak hangi şirketin yetkili olduğu konusunda teredütte kalan İş Bankası konuyu Hitachi’ye danıştıktan sonra işlemlerini MIG’nin Avrupa temsilciliği üzerinden yürütürken, Vakıfbank’ın ise bu 2 şirketten biri ile operasyonu yürütmüş olabileceği dile getirildi. Tüm bu gelişmeler ve ilk olma yarışı her iki bankayı da dün son dakika basın toplantısıyla yeni hizmeti tanıtmaya götürdü.





5 milyon Euro yatırım



Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, Parmak Damar Tanıma Sistemi’nin şu anda tek şube 2 ATM’de uygulanmaya başlandığını belirterek, şöyle konuştu: “Bu operasyon için İş Bankası olarak 5 milyon Euro’luk bir yatırım yaptık. Eylül ayına kadar 1000 şube ve ATM’de bu sistemi kullanmak mümkün olacak. Parmak damar sistemi her insan için farklı, yani eşsiz. O nedenle bu yöntemle kişinin sadece kendisi bankacılık bilgilerine ulaşabilecek. Bu da banka kartları üzerinden yapılan sahtekarlıklar açısından son derece güvenli bir yöntem.”





Yüzde 100’lük hedef



Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Metin Zafer de, güvenlik endişesinin müşteriyi şubeler dışındaki alternatif bankacılık kanallarından uzak tuttuğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Vakıfbank’ta şu anda bir şube ve bir ATM’de Parmak Damar Tanıma Sistemi uygulanmaya başladı. Yıl sonuna kadar ulaşmayı hedeflediğimiz 620 şubede veya en çok kullanılan ATM’lerimizde bu yöntemi uygulamaya başlayacağız. Bunun için Vakıfbank’ın işletme giderlerinin binde 1’i kadar bir yatırım gerçekleştirdik. 2.5 milyonun üzerinde Vakıfbank nakit kart sahibinin 18 ayda yüzde 10’unun, 5 yılda da yüzde 30’unun bu sisteme geçeceğini öngörüyoruz. Bu yöntemle hedefimiz banka kartları ile yapılan sahtekarlıkların engellenmesinde yüzde 100’e yakın bir sonuç almak.”





POS’larda ve internet için evde de kullanılacak



Parmak damar haritasının kullanıldığı sistem ATM ve şubelerdeki ilk uygulamalardan sonra, geliştirilen aparatlarla, POS’larda (ödeme noktası, bireysel ve kurumsal müşterilerin internet işlemleri için ev ile işyerlerinde de kullanılabilecek. Bunun için dileyen müşterilerin amacına uygun aparatlardan alması yeterli olacak. 2011’de POS’larda kullanılması beklenen sistemin üçüncü aşamada evlerde ve işyerlerinde kullanılması söz konusu olacak.





260 milyon Euro’luk sahtekarlık yaşandı



Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Metin Zafer, biyometrik tanımlama teknolojisinin doğru uygulanması halinde banka kartları yoluyla yapılan sahtekarlıkların ciddi ölçüde azaltılabileceğini belirterek, şunları söyledi: “2008 yılının ilk 6 ayında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde sadece banka kartları ile 260 milyon Euro sahtekarlık yapıldı. Türkiye’de bankalar bu yolla uğradıkları zararı operasyonel risk altında kayıp olarak kaydettikleri için bu konuda net bir veri yok. Ancak Türkiye’nin örneğin Romanya’dan daha iyi ancak İngiltere’den de daha kötü bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Sahteraklık yapanlar, banka kartlarının kopyalanmasını sağlayan küçücük bir cihaz ATM’ler yerleştiriliyor. Biraz uğraşan bu cihazı piyasadan 40-50 dolara alabiliyor.”





Japonya Brezilya, Polonya ve Almanya’da kullanılıyor



Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, parmak damar sisteminin dünyada kullanılan bir sistem olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu sistem Japonya’da 2008’den bu yana kullanılıyor. Kullanan diğer ülkeler ise Brezilya, İspanya ve Polonya. Japonya’da 75 bin ATM ve 30 binden fazla banka şubede kullanılan sistem bina güvenliği ile diğer bilişim teknolojilerinde de kullanılabilir. Teknolojnin gelişmesi ile daha küçük boyutlarda üretilebilecek aparatlarla gelecekte cep telefonları, bilgisayarlar, ev ve araba kapılarında kullanılması mümkün.”





Parmak damar haritası sistemi nasıl çalışacak



Banka müşterisi öncelikle parmak damar haritasını şubelerde ya da ATM’lerde bulunan biometrik tanımlama aparatına okutarak, yakın kızıl ötesi ışının vücuttaki damar haritasının resminin çekmesini sağlayacak.



Banka tarafından o müşterinin biyo kimliğinin oluşturulacak. Bunun için sağ ya da sol elin işaret veya orta parmağı sisteme tanıtılacak. Ardından kişi bir defaya mahsus olmak üzere kartını ve şifresini girerek ATM’de biyo kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirecek.



Daha sonraki işlemlerinde ATM üzerinde bulunan biyometrik tanımlama aparatına parmağını yerleştirerek ATM’nin kendisini tanımasını sağlayacak. Müşteri bundan sonra kartı yanında olmasa da ATM’lerde yapılan her türlü bankacılık işlemini gerçekleştirebilecek.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) koyduğu güvenlik kuralları doğrultusunda, müşteri parmak haritası bilgisinin yanı sıra TC kimlik numarası, müşteri numarası ya da kart şifresi gibi bir güvenlik bilgisi daha vermesi gerekecek.



Bu yeni sistemle bankacılık işlemlerinde güvenliğin yanı sıra işlemlerde zaman kazanılması da söz konusu olacak. Sistemde ATM’nin müşteriyi tanıması birkaç saniyede mümkün olacak.



Kartını kaybeden ya da evde unutan müşteri, ATM’den para çekmek dahil yararlanabilecek. Parmağın canlı olması gereken bu sistemle, müşterinin yerine başkasının geçmesi olasılığı ortadan kalkıyor. Hem şifre ile kartını kullanabilen müşteriye bir alternatif kanal sunulmuş olacak.