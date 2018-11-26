Bankamatikte unutulan parayı polise teslim etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, üniversite öğrencisi Yunus Emre Tamar (22), bankamatikte unutulan 170 TL\'yi, sahibine verilmesi için polise teslim etti. Polis ekipleri de Tamar\'a duyarlılığı için teşekkür etti.

100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde bulunan bankamatikten dün akşam saatlerinde para çekmek isteyen Yunus Emre Tamar, para haznesinde unutulan 170 TL\'yi gördü. Yunus Emre Tamar, parayı alıp sahibinin bulunması için polisi arayarak yardım istedi. Tamar, 170 TL\'yi kısa sürede gelen polise tutanak karşılığı teslim etti.

Karabük Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Yunus Emre Tamar, \"Bankamatikten işlem yapan herkese sorduk. Hiç kimse para benim demedi. Kimse ilgilenmedi. Polis sağ olsun 5 dakikada geldi. İnşallah sahibi bulunur\" dedi.

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