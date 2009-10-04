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Yaşam

Bankamatikte kartını unuttu, hesabı boşaldı

04 Ekim 2009 04:51

Ankara'nın Çubuk İlçesinde bir vatandaş, otomatik para çekme makinesinden (ATM) para çektikten sonra kartını makinede unutunca, kendisinden sonra gelen kişiler hesabındaki paraları çekti.

Edinilen bilgiye göre, Çubuk'ta bulunan bir bankanın bankamatiğinden önceki gün para çekmeye gelen T.Y. (35) isimli kadın, kartını bankamatikte unuttu.

Bankamatik'e T.Y'nin ardından gelen S.G.(21) isimli kadın, unuttuğu banka kartını kullanarak T.Y'nin hesabından para çekti ve kartı ATM cihazında bırakarak ayrıldı. Daha sonra ATM cihazına gelen H.B (31) de aynı kart ile hesapta kalan parayı çekti ve kartı da alarak kayıplara karıştı.

Eve gittiğinde kartını bankamatikte unuttuğunu fark eden ve hesabından para çekildiğini belirleyen T.Y'nin polise yaptığı şikayet üzerine, güvenlik kameralarını inceleyen Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, olayı gerçekleştiren S.G ve H.B'yi kısa sürede yakalayarak karakola getirdi.

Zanlılar, karakolda yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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