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Yaşam

Bankamatikte çatışma

Adana'da, 3 soyguncu, ATM'ye para koyan görevlilerle çatıştı. Görevlilerden Ekrem Biçer hayatını kaybetti

17 Kasım 2008 02:00

Adana'da, 3 soyguncu, ATM'ye para koyan görevlilerden 28 yaşındaki Ekrem Biçer'i öldürerek kaçtı.
Olay bugün saat 10.30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir bankaya ait ATM önünde meydana geldi. Zırlı araçla ATM'ye gelen banka çalışanı ile özel güvenlik görevlisi para koymak için çalışmaya başladı. Bu sırada ATM'ye gelen çantalı şapkalı 3 kişi, silahlarını çekerek görevlilerden paraları istedi. Bankacılar, silahlı tehdide rağmen parayı vermemekte direndi. Güvenlik görevlisi Ekrem Biçer, silahını çekince çatışma çıktı. Soyguncular güvenlik görevlisi Biçer'i ağır yaraladıktan sonra silah tehdidiyle durdurdukları 01 TR 028 plakalı otomobili durdurarak gasp edip kaçtı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Adana Numune Hastanesi'ne götürülen güvenlik görevlisi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Soyguncuların paraları alıp- almadıkları konusunda bilgi verilmezken olay yerinde yapılan incelemede 21 boş kovan bulurken zanlıların yakalanması için bölgede kapsamlı operasyonlara başlandı.


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