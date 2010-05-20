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Yaşam

Bankamatiğin kaşifi öldü

Bankamatiğin kaşifi İskoçyalı John Shepherd-Barron 84 yaşında hayatını kaybetti.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Bankamatiğin kaşifi İskoçyalı John Shepherd-Barron 84 yaşında hayatını kaybetti.

'Maddi' hayatı kolaylaştıran ATM'leri bulan adam öldüShepherd-Barron'un kısa bir hastalığı takiben İskoçya'da bir hastanede öldüğü bildirildi.

Bir ropörtajında, ''Birleşik Krallıkt'a ya da dünyanın herhangi bir yerinde, parama ulaşabileceğim bir yol olmalı'' diye düşünürken çikolata satış otomatından etkilenerek bankamatik fikrinin oluştuğunu anlatan Shepherd-Barron, şifreyi ilk olarak 6 haneli tasarladığı ancak karısının şifrenin çok uzun olduğu yönündeki şikayetleri yüzünden dört haneye düşürdüğünü söylemişti.

Shepherd-Barron'a keşfinden ötürü 2004 yılında İngiliz Kraliyet Nişanı verilmişti.

İlk bankamatik 27 Haziran 1967'de Londra'nın kuzeyinde Barclays Plc bankasının bir şubesinde hizmete girmişti. O dönemde plastik banka kartlarının icat edilmemiş olması sebebiyle makina özel çeklerle çalışıyordu. Müşteri çeki bir çekmeceye koyuyor ve şifreyi girdikten sonra açılan diğer çekmeceden parasını alıyordu.

Şu anda dünya genelinde 1.7 milyon bankamatik var.


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