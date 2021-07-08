Bankaların sorunlu alacakları için yeni çözümleme birimi oluşturulacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), kredi yönetmeliğiyle ilgili yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım faaliyetleri olarak tanımlanan çözümleme süreci ile ilgili olarak kredi tahsis biriminden bağımsız bir çözümleme biriminin kurulması, üç yıllık sorunlu alacak yönetim stratejisi ve yıllık operasyonel planlarının hazırlanması zorunlu tutuldu.

Bankalar, sorunlu alacak stratejisi kapsamında, sorunlu alacakların çözümlenmesine yönelik operasyonel plan hazırlayarak, her yıl Eylül ayı sonuna kadar Bankacılık BDDK gönderecek.

Bu kapsamda, ilk kez hazırlanacak sorunlu alacak stratejileri ile operasyonel planlar, 31 Aralık'a kadar BDDK'ya gönderilecek. BDDK, ihtiyaç duyulması halinde bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bankalarca hazırlanacak sorunlu alacak stratejisinin üç yıllık bir zaman dilimini öngörmesi gerekiyor.

Bankalarca sorunlu alacak stratejisinde yer alan hedeflere ulaşmaya yönelik her yıl bir öz değerlendirme yapılarak, sonuçları yönetim kuruluna bildirilecek.

Yeni birim geliyor

Brüt donuk alacak tutarının sektörün toplam brüt donuk alacak tutarına oranı binde 5 veya üzerinde olan bankalarca, sorunlu alacakların yönetimi ve makul bir süre içinde azaltılması amacıyla sorunlu alacak stratejisi ve çözümleme birimleri oluşturulacak. Söz konusu oranın hesaplanmasında bir önceki yıl sonu verisi kullanılacak.

Bu oran binde 5'in altında olsa dahi, belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektöre ya da ilişkili müşterilere kullandırılan kredilerden oluşan bir portföyün bankaların donuk alacakları içinde önemli bir payının olması durumunda, BDDK bu bankalardan sorunlu alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimlerinin kurulmasını isteyebilecek.

Yapılacak denetimler ve değerlendirmeler sonucu bankaların sorunlu alacaklarında ya da alacaklardan dolayı edinilen varlıklarında yüksek ya da artan düzeyde artış, hızlı kredi büyümesi veya düşük karşılık ayırma oranları gibi kredi riskinde artışa işaret eden durumların tespit edilmesi halinde, BDDK bu bankalardan da sorunlu alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimleri kurulmasını isteyebilecek.

Yönetim kurulları; sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin politikaları oluşturma, bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlama ve gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutuldu.