Bankaların kârı ilk 7 ayda yüzde 35 arttı

Bankaların kârı ilk 7 ayda yüzde 35 artışla 12.7 milyar liraya yükseldi.Bu oran,2009 Haziran ayı sonunda ise yüzde 19.2'ydi.
Bankacılık sektörünün kârlılığında yaşanan artış yılın 7 ayında da devam etti. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankaların
toplam kârı 7 ayda yüzde 35 artışla 12.7 milyar liraya yükseldi.Sektörün Temmuz ayındaki kârı ise 1.7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bir diğer önemli gösterge olan sermaye
yeterlilik oranında da yükseliş yaşandı. Temmuz sonu itibariyle
bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.8'e yükseldi.
Bu oran, 2008 sonunda yüzde 18, bu yılın Haziran ayı sonunda ise yüzde 19.2'ydi.