Bankaların kârı ilk 7 ayda yüzde 35 arttı

Bankacılık sektörünün kârlılığında yaşanan artış yılın 7 ayında da devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankaların toplam kârı 7 ayda yüzde 35 artışla 12.7 milyar liraya yükseldi.Sektörün Temmuz ayındaki kârı ise 1.7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bir diğer önemli gösterge olan sermaye yeterlilik oranında da yükseliş yaşandı. Temmuz sonu itibariyle bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.8'e yükseldi.