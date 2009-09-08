T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bankaların kârı ilk 7 ayda yüzde 35 arttı

Bankaların kârı ilk 7 ayda 12.7 milyar liraya yükseldi.Bu oran,2009 Haziran ayı sonunda ise yüzde 19.2'ydi.

08 Eylül 2009 03:00

Bankaların kârı ilk 7 ayda yüzde 35 artışla 12.7 milyar liraya yükseldi.Bu oran,2009 Haziran ayı sonunda ise yüzde 19.2'ydi.

Bankacılık sektörünün kârlılığında yaşanan artış yılın 7 ayında da devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankaların toplam kârı 7 ayda yüzde 35 artışla 12.7 milyar liraya yükseldi.Sektörün Temmuz ayındaki kârı ise 1.7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bir diğer önemli gösterge olan sermaye yeterlilik oranında da yükseliş yaşandı. Temmuz sonu itibariyle bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.8'e yükseldi.

Bu oran, 2008 sonunda yüzde 18, bu yılın Haziran ayı sonunda ise yüzde 19.2'ydi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24