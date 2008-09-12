Bankaların 'kabusu' yakalandı

Efsane Hacker konuşuyor...



Hacker yöntemleri tez konusu oldu

Hackerlar parayı yorgan yapmış!

İnterpol tarafından en çok aranan 4 dolandırıcılarından biri olan "Chao" lakaplı hacker Çağatay Evyapan ve 6 şebeke üyesi Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tuzla'daki lüks villasında yakalandıYasadışı olarak ürettiği ATM tuş takımı, manyetik hafıza kopyalama haznesi ve POS cihazı yazılımları yurtdışındaki internet ve banka dolandırıcılarına sattığı iddia edilen ve FBI'ın yakalanması için özel ekip kurduğu, İnterpol tarafından en çok aranan 4 dolandırıcılarından biri olan Chao lakaplı hacker Çağatay Evyapan ve 6 şebeke üyesi Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tuzla'daki lüks villasında yakalandı. Akdeniz Üniversitesi Elektronik Bölümünü 2'nci sınıfta terk eden Evyapan'ın polislere " Beni yakalamasaydınız Amerikan bankalarını 4-5 milyar dolar dolandıracaktım" dediği ileri sürüldü.Amerika ve Avrupa polisinin sadece nickini bildiği Çağatay Evyapan'ın ne ismine ne de fotoğrafına 4 yıl boyunca ulaşamadığı öğrenildi. FBI'ın Türk polisine teşekkür ettiği öğrenilirken ATM düzeneği imal eden şebekenin dünyanın 11 ülkesine kendi dillerine göre yazılmış bankamatik düzeneği sattığı belirlendi. ChaO'nun kendi ürettiği özel yazılımlı düzeneklerini bir internet sitesinden pazarladığı belirlendi. Sanal dolandırıcılık dünyasının hâkimi olarak tanınan ChaO ve 6 adamı "Suç İşlemek İçin Teşekkül Oluşturmak,", " Teşekkül Halinde Banka Aracı Kılınarak Kredi Kartı Kopyalamak", Sahte ATM Düzeneği İmal Etmek ve Yurtdışına Pazarlamak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kredi kartı kopyalayarak müşteri hesaplarını da boşalttığı ileri sürürlen ChaO'nun 5 yılda 500 milyon dolar vurgun yaptığı iddia ediliyor.İstanbul Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri son yılların en kapsamlı ve en büyük banka dolandırıcılığı operasyonunu gerçekleştirdi. Bazı müşterilerin hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğinin söyleyerek savcılığa şikâyette bulunması üzerine bilişim dedektifleri çalışma başlattı. 4 ay süren internet izlemesi, fiziki ve teknik takibin ardından ChaO lakaplı hackera ulaşan polis önceki gün operasyon düğmesine bastı. Beyoğlu, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Küçükçekmece ve Tuzla'da yapılan eş zamanlı operasyonda Çağatay Evyapan ile 6 şebeke elemanı yakalandı.Bilgisayar dünyasında ve siber âlemde ChaO olarak tanınan Çağatay Evyapan'ın elebaşlığını yaptığı şebekenin ATM ve BTM cihazlarının düzenek ve entegrelerini Tuzla'daki villada hazırladıkları belirlendi. ChaO'nun manyetik düzeneklere kendi hazırladığı yazılımları yüklediği öğrenildi. Yakalanan diğer zanlıların ATM kalıplarını hazırlayıp boyayan kişiler olduğu öğrenildi.Özel yazılımlı manyetik kart okuyucularını ve ATM düzeneklerini üreten şebekenin bu ürünleri Amerika ve Avrupa başta olmak üzere onlarca ülkeye sattıkları belirlendi. Tuş takımıları 11 ayrı dilde yazılan düzeneklerin 3000 dolardan başlayan fiyatlarla uluslar arası banka dolandırıcılarına satıldığı belirlendi.Amerika karşıtlığıyla tanınan Çağatay Evyapan'ın özellikle Amerikan bankalarını hedef seçtiği belirlendi. Dünyanın en büyük bankası olan Bank of Amerika'nın ATM düzeneğini de imal eden şebekenin cihazlardan bir kısmını Amerika'ya sattığı öğrenildi.Gözaltına alınmasına 4 gün boyunca inanmayan ve nasıl yakalandığını sürekli polise soran Çağatay Evyapan'ın Amerikan bankalarını 4-5 milyar zarara uğratacak plan yaptığını söylediği iddia edildi.Türk hacker Çağatay Evyapan'ın Kanada'dan bir bankaya ait POS cihazı aldığı, bu cihazların yazılımlarını değiştirerek şebekenin Kanada ayağına satmak istediği belirlendi. Ele geçirilen POS cihazlarına yüklenen programlarla banka müşterilerinin hesaplarının boşaltılmak istendiği öğrenildi.Polis sorguları tamamlanan Çağatay Evyapan ve diğer şüpheliler adliyeye gönderildi.