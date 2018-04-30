"Bankaların inşaata güveni kalmadı"

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi, 2018’in ikinci çeyreğinde, geçen çeyrek dönemine göre bankalar ve finansal kurumlar için yüzde 20 azalışla 65.3 olarak ölçüldü. Bu düşüşle bankalar için güven endeksi, ‘kısmen kötümserden’ ‘kötümser’ seviyesine gerilemiş oldu ve 84.3 puanlık yıllık ortalamanın önemli derecede altında kaldı.

REIDIN Üst Yöneticisi (CEO) Kerim Bertrand, “Banka ve finansal kuruluşlar gayrimenkulü teminat alıp kredi kullandıracakları için piyasanın daraldığı durumlarda kredi riskini daha az üstlenmek isterler. Risk faktörünün arttığı ve piyasanın bulanık olduğu durumlarda bu sektör özelinde kötümser bir beklentinin olması kaçınılmaz” dedi.

Fiyat artabilir

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değeri, 2018’in ikinci çeyreği için, geçen çeyrek döneme göre yüzde 4 artarak 99.0 puana çıktı. Yıllık ortalamanın (97.3) üzerinde kalmayı sürdüren genel güven endeksi “Kısmen Stabil” olarak değerlendirildi.

Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi değeri ise, birinci çeyreğe göre yüzde 11 artışla 94.0 olarak ölçüldü. Böylelikle geçen çeyreğe göre, gelecek üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında fiyat artış beklentisi yükseldi.

Güven endeksi gayrimenkul değerleme uzmanları kategorisinde yüzde 13 artış kaydedilerek 86.2 puanlık bir güven endeksi ölçüldü. Böylece gayrimenkul değerleme uzmanlarının güven endeksi kısmen kötümser kategorisinde değerlendirilmeye devam etti.