Bankalardan kullanıcıların bilgilerini istediği iddia edilmişti; Facebook'tan yanıt geldi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, kullanıcılarının finansal işlemlerine dair detaylı bilgileri bankalardan istediğine yönelik iddiaları reddetti.

Wall Street Journal, Facebook'un, site ile etkileşimlerini artırmak için, ABD'deki başlıca bankalardan kullanıcılarının kredi kartı hareketleri ve hesap bakiyeleri gibi bilgilerini istediğini yazmıştı.

Haberde, şirketin, platform üzerinden alışverişe imkan tanıma planlarının olduğu da yazıyordu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin müşteri hizmetlerini iyileştirmek için banka ve finans kurumlarıyla görüşmeler yaptığı doğrulandı, ancak bunun başka bir amaç taşımadığı kaydedildi.

"Müşteri hizmetleri tarzındaki durumlar haricinde kullanmıyoruz"

Bir Facebook yetkilisi, kullanıcıların banka bilgilerini girmeleri halinde şirketin bazı finansal bilgilere erişebildiğini, ancak bunların reklam ya da müşteri hizmetlerini iyileştirme dışında bir amaç için kullanılmadığını açıkladı. Yazılı açıklamada, "Bu bilgileri (müşteri hizmetleri) tarzındaki durumlar haricinde kullanmıyoruz" denildi.

Gazete, Facebook'un konuyla ilgili JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve US Bancorp gibi bankalarla görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "(Facebook Messenger) üzerinden bir banka ile mesajlaşmanın, telefonda beklemekten daha iyi olabileceği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dendi.