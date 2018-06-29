Bankalarda yeni dönem: Görüntülü bankacılık

Elif Varan / İstanbul, 29 Haziran (DHA) - Çağrı merkezi sektöründe teknoloji ve danışmanlık hizmet veren CCR, ses ve görüntü iletişimi sağlayan konuşma platformu EasyConnect Video aracılığıyla, yeni nesil bankacılığa hizmet sunacak görüntülü bankacılığı geliştirdi.

CCR\'den yapılan açıklamaya göre, görüntülü iletişim sayesinde bankalar, şube açma ve işletme maliyetlerini azaltıp satışlarını artırırken, müşteri memnuniyetinde de yeni bir döneme giriyor.

Müşterilerin bekleme ve işlem süreleri kısalırken, mesai saatleri dışında da yüz yüze hizmet alabilme olanağının da oluştuğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

\"Görüntülü bankacılık hizmetleri, günümüzde rekabet avantajını yakalamak isteyen bankalar için öne çıkan uygulamalar arasında yer alıyor.

\"Bu hizmeti kullanan müşterilerin yüzde 85’i tekrar kullanmak istiyor, yüzde 97’si ise çevresine tavsiye ediyor.

\"Bu hizmeti sunan bankaların yüzde 77’si daha fazla satış elde ederken, dünya genelinde bankaların yalnızca yüzde 15’i görüntülü bankacılık hizmeti sunmaya elverişli teknolojik altyapıya sahip.

\"Türkiye’de ise bankaların yüzde 90’dan fazlası gerekli altyapıya sahip olduğu halde, görüntülü görüşmenin sunduğu fırsatların farkında olmadıkları için bu hizmeti kullanmıyor.\"

Görüntülü görüşmelerin yakın gelecekte hayatımızda önemli bir yere sahip olacağını ve şimdiden yoğun ilgi gördüğünü belirten CCR CEO’su Türker Erkin, sistemi şöyle anlattı:

\"Finans başta olmak üzere sağlık, enerji, üretim ve e-ticaret sektörlerinin yanı sıra, engellilere hizmet veren kurumlar, müşterileriyle yüz yüze iletişim kurmak için EasyConnect Video’yu yeni bir iletişim kanalı olarak kullanabilir.

\"TTPS ve SSL protokolleri sayesinde güvenlik sorunu bulunmayan EasyConnect Video, ekran, dosya ve yer paylaşım özellikleriyle, görüntülü görüşme platformları için gerekli tüm ihtiyaçlara cevap verebiliyor.

\"CCR ekibi olarak dünyanın dört bir yanındaki müşterilerinden yoğun talep alıyoruz ve yerli bir ürüne bu seviyede ilgi gösterilmesinden dolayı çok mutluyuz.\"

Genel merkezi İstanbul Kozyatağı’nda yer alan CCR’ın Ar-Ge departmanı, Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark Yerleşkesi’nde bulunuyor. CCR ayrıca, 2014 yılından bu yana Zürih’teki ofisi aracığıyla Avrupa’ya, 2017’den beri Dubai’deki ofisiyle Ortadoğu’ya müşteri deneyimi ve çağrı merkezi alanında teknik danışmanlık, hizmet ve yeni nesil çözümler sunuyor. (Fotoğraflı)