Bankalarda taksite çözüm bitmiyor; yeni trend mağazada şube açmak

Taksitli satış düzenlemesiyle sarsılan teknoloji mağazaları, banka desteğiyle eski günlerine dönmeye çalışıyor. Mağaza içine açılan banka şubeleriyle 5 dakikada kredi kullandırmaya başlayan şirketler, 36 aya kadar taksit yapabiliyor.

Cep telefonlarına yönelik kredi kartına yapılan taksitlerin yasaklanmasının yanı sıra tüm elektronik ürünlere 9 ay taksit sınırlaması teknoloji mağazalarını harekete geçirdi. Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, bankalarla anlaşma yoluna giden mağazalar, müşterilerine başta cep telefonu olmak üzere tüm ürünlere 36 ay taksit yapabilmeye başladı. Şirketlerden paylaşılan bilgilere göre Bimeks ile Bank Pozitif, Gold Bilgisayar ile Türkiye Finans, Media Markt ile Denizbank, Teknosa ile ING Bank ve Vatan Bilgisayar ile Odeabank anlaşmaya vardı. Bankalar teknoloji mağazalarının içine kurduğu küçük şubelerle başvurak müşterilere tüketici kredisi verebiliyor.

5 dakikada kredi

Yaklaşık 5 dakika süren işlemlerden sonra 15 bin TL’ye kadar tüketici kredisi kullanabilmek mümkün. Kredilerdeki aylık faiz oranlarıysa yüzde 0.99’dan başlıyor. Örneğin 1000 TL’lik tüketici kredisi kullanan bir tüketici, 12 ay boyunda 90 TL taksit ödüyor. 36 aylık alınan kredilerdeyse aylık faiz oranı yüzde 1.59’a kadar çıkyor. Başka bir deyişle 15 bin TL’lik kredi çeken bir tüketici, 36 ay boyunca 569 TL’lik taksite ödüyor. Bazı teknoloji mağazalarının bankalarla yaptıkları anlaşmalardaysa belli bir limite kadar faizsiz tüketici kredisi kullanabilmek mümkün oluyor.

Sayı hızla artıyor

Teknoloji mağazası Vatan Bilgisayarın Genel Müdürü Hasan Vatan, 83 şubesinde tüketici kredisi kullanıdırmaya başladıklarını ifade ederek, “Tüketiciler yavaş yavaş kredi imkanından haberdar oluyor. Bu da tüm satışlar içinde tüketici kullananların sayısını arttırıyor. Ayrıca bankalardan da farklı çalışmalar geliyor. Örneğin, mağazada kredi kartından tek çekim olarak alınan bir ürün, bankaya giderek tüketici kredisine dömüştürülebiliyor” dedi. Gold Pazarlama Müdürü Kılınç Orhan Erdemir ise genel satışlarda kredi kullanımının oldukça düşük olduğunu söyleyerek, tüketicilerin bu yöntemi daha yeni öğrenmeye başladığını kaydetti.

Satışlar dengeye oturmaya başladı

Telekominikasyon kategorisindeki ürünlerde sıfır taksit uygulamasına, tüketicilerin hemen adapte olmasını beklemediklerini söyleyen TeknoSA Genel Müdürü Necil Oyman, “Satışların genelde daha durgun olduğu Ocak ayı, bu yıl Şubat ayındaki taksit düzenlemelerinin tüketici talebini erkene çekmesiyle çok pozitif geçti. Şubat ayında, talebin öne çekilmesi, taksit uygulaması, dış ve iç etkenlerle ekonomideki görünümün tüketiciye güven vermemesi nedeniyle, öngördüğümüz şekilde durgunluk oldu. Mart ayında, sektör dengeye oturmaya başladı. Buna ek olarak ING Bank işbirliği ile başlattığımız ve bu ay sonunda tüm mağazalarımızda yaygınlaşmış olacak Teknokredi uygulaması masrafsız, sigortasız, komisyonsuz ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyoruz” dedi.

- Taksit yasağından sonra teknoloji mağazalarındaki aylık cep telefonu satışı 175 bin

- Cep telefonlarındaki taksit yasağının olumsuz etkisi yüzde 50

- Cep telefonu satışlarında tüketici kredisi kullanım oranı yüzde 25

- 1000 TL için ortalama aylık faiz oranı yüzde 0.99

- Taksit yasağından önce teknoloji mağazalarındaki aylık cep telefonu satışı 330 bin

- Teknoloji mağazalarında tüketici kredisi kullanılma oranı yüzde 5

- Tüketici kredisiyle satın alınan ürünlerdeki taksit sayısı 36

- Kredinin kullanılabileceği üst limit 15 bin TL

Bankalarla anlaşanlar

Bimeks-Bank Pozitif

Gold Bilgisayar-Türkiye Finans

Media Markt-Denizbank

Teknosa-ING Bank

Vatan Bilgisayar-Odeabank