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Bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaparak müşteri kabul edebilecek

27 Nisan 2021 17:32

Türkiye Bankalar Birliği, bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu.

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