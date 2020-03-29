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Ekonomi

Bankalar kredi ötelemesinde cari faiz oranlarını kullanacak

29 Mart 2020 13:59

Bankalar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını cari faiz oranlarıyla 3 ay öteleyecek.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Bankacılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bankalar ödeme güçlüğü çeken firma ve bireysel müşterilerinin kredi taksiti, faiz ve anaparasını 3 ay erteleyecek. Müşteri bazında 6 ay ödemesiz 12 ya da 24 aya varan vade imkanı sunan bankalar da bulunuyor. Söz konusu ertelemeler için cari faiz oranları kullanılarak öteleme yapılacak.

Mart, nisan ve mayıs ayına ait ödemelerin ertelenmesiyle 3 aylık ödemesiz bir dönem olacak. Ödemeler, taksit ödemesiz dönemden sonra haziran ayında tekrar başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Kamu bankaları, ertelenecek 3 aylık dönem için hesaplanan faiz tutarını kalan taksitlere eşit olarak bölecek. Kredinin taksitleri 3 ay ertelenirken, kredinin nihai vadesi de 3 ay ötelenmiş olacak.

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