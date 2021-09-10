Bankalar, kanser hastalarına kredi vermiyor: Hayat sigortası yapamayız!

Tüm şartları sağlamasına rağmen kalp krizi ve kanser hastalığı atlatanların kredi başvurularına bankalar olumsuz yanıt veriyor.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Covid - 19 salgını döneminde oluşan borçlar ve eğitim gibi masraflarını kredi yoluyla çözme girişimleri artarken, kanser ve kalp krizini atlatan binlerce vatandaş bankalardan kredi alamadıklarını söylüyor.

"Hayat sigortası yapamayız, güvenilir kefil getir"

Kredi almak isteyenler, hastalığı atlatsalar bile kredi alamıyor. Bankalar, "Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız" derken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Her banka kredi ve risk politikasını kendisi belirler" açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya tepki gösteren ve kredi çekmek isteyenlerse 'yaşarken ölü olarak görüldüklerini' " belirtiyor.

Öte yandan bankalardan kredi alamayan kişiler, TBMM Dilekçe Komisyonu’na yoğun şikayet başvurusu yaptı. Hatta bir vatandaş, üniversitede okuyan çocuklarını masraflarını karşılayabilmek amacıyla sadece 10 bin TL kredi için başvurduğunu, ancak bankadan “Veremeyiz, hayat sigortası yapamayız, güvenilir kefil getir” yanıtını aldığını kaydetti.