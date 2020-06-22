Bankalar Gmail ve Hotmail’e kredi kartı ekstresi gönderemeyecek

BDDK’nın 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek düzenlemesiyle, hesap ekstresi, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin, e-posta yerine internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden gönderilmesi esas olacak.



Paramedya’nın haberine göre yeni düzenlemeyle, bankacılık bilgilerinin, Gmail ve Hotmail gibi yabancı şirketlerin sağladığı eposta adresleri yerine, yerli sunuculara sahip uygulamalarla iletilerek güvenceye alınması ve hassas verilerin yurtiçinde kalması hedefleniyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı yönetmelik uyarınca, bankalar elektronik ortamda müşterilerine ilettikleri, hassas veri veya sır niteliğinde veri içeren her türlü ekstre, dekont, hesap özeti gibi bilgileri, elektronik bankacılık hizmeti sunulan kanallar üzerinden gönderecek. Bankacılık uygulamalarını kullanamadığını belirten müşteriler, bankaya talepte bulunarak e-posta üzerinden bildirim almaya devam edebilecek.

Bilgiler yurtiçinde kalacak

Gmail, Hotmail gibi e-posta sağlayıcılarının sunucularının yurtdışında bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, yabancı internet sağlayıcıları üzerinden iletilen bankacılık bilgilerinin, yurtdışında kimler tarafından görülüp görülmeyeceğinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekti.