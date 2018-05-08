T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bankalar Birliği yeni yönetim kurulunu seçti

İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen 61

08 Mayıs 2018 13:20

İstanbul, 8 Mayıs (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB), 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre Yönetim Kurulu ve Denetçiler aşağıdaki şekilde belirlendi.
TBB’den yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili görevlerinin kimin üstleneceğine Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda karar verileceği belirtildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Akbank T.A.Ş.
Citibank A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türk Eximbank
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Denetçi Üyeleri
Burgan Bank A.Ş.
QNB Finans Bank A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mayıs DHATürkiye Bankalar Birliğinin TBBMayısOlağan Genel Kurul ToplantısındaYönetim KuruluDenetçilerTBBdenYönetim Kurulu BaşkanıBaşkan VekiliYönetim KurulununCitibankING BankOdea BankTürk Ekonomi BankasıTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24