Bankadan, KHK ile ihraç edilen eski savcıya, "Siz ve eşiniz 'sakıncalı' görünüyorsunuz, işleminizi gerçekleştiremiyoruz" yanıtı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski savcı, özel okula giden çocuklarının taksit ödemelerini gerçekleştirmek için gittiği bankada kendisinin ‘sakıncalı’, kamuda çalışan eşinin ise kendisi yüzünden ‘sakıncalı’ olduğunu öğrendi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkinin haberine göre, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyu Meclis gündemine taşıyarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, “Kimler yasaklı kişiler, bu yasaklı kişiler hangi yurttaşlık haklarından yararlanamamaktadır, yasaklı kişiyi belirleyen kurum hangisidir?” diye sordu.

"İsviçre'deki hâkim arkadaşım, 'Ne yazık ki buradan bir deliler ülkesi gibi görünüyorsunuz' dedi"

Bankadan eli boş dönen eski savcı sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yaşadıklarımı İsviçre’de bulunan bir hâkim arkadaşıma sordum. ‘Bizler oradan nasıl görünüyoruz’ dedim. O da bana, ‘Ne yazık ki bir deliler ülkesi gibi görünüyorsunuz’ dedi. Evet biz deliler ülkesi haline geldik. Bu yaşadıklarımızın hukukla, adaletle, demokrasiyle hiçbir alakası yok.”

"Yasaklı kişiyi belirleyen kurum hangisidir?"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Gergerlioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a bir dizi soru sordu:

– Vakıflar Bankası’nın KHK ile ihraç edilmiş yurttaşlara sakıncalı kişi olduğundan işlem yapmadıkları iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Vakıflar Bankası’nın işlem yapmamasının nedeni nedir?

– Vakıflar Bankası’nın KHK’li yurttaşın sakıncalı kişiler arasına aldığı iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa KHK’li yurttaş neden sakıncalı kişiler arasına alınmıştır?

– Söz konusu yurttaşın eşinin de kendisinden dolayı işlem yapmak için başvurduğu ve eşinden dolayı sakıncalı kişi olduğu iddiası doğru mudur?

– Sakıncalı kişiler nedir? Kimler yasaklı kişilerdir? Bu yasaklı kişiler hangi yurttaşlık haklarından yararlanamamaktadır? Yasaklı kişiyi belirleyen kurum hangisidir?

– Tarafınıza yapılmış bu konu ile ilgili şikayet var mıdır? Varsa kaç adet şikayet vardır? Eğer şikayetler varsa bu konu hakkında yapılmış çalışmalar nelerdir?