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Yaşam

Bankadan 2.5 milyon lira çekti; 'çakma uzi'li soygun son anda önlendi

Şüphelinin çok sayıda suçtan dolayı poliste kaydı bulunduğu ortaya çıktı

26 Şubat 2017 13:48

Bir iş adamı, bankadan çektiği 2.5 milyon liranın peşine düşen silahlı soyguncudan son anda kurtuldu. Yüklü tahsilatlar öncesi emniyetle irtibata geçen banka ve güven timlerinin başarılı operasyonu sayesinde soygun şüphelisi yakalandı. Yakalanan soygun şüphelisinin aracında ‘Uzi’ görünümlü bilye atar silah, bir miktar uyuşturuculu sigara ve ekmek bıçağı bulundu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Bağcılar'da iş adamı A.D. (34) önceki gün, ev satın almak üzere kullanacağı 2.5 milyon lirayı çekmek için Güneşli Mahallesi'ndeki banka şubesine gitti. Bankadan para çekenleri takip ederek kapkaç olayları gerçekleştiren çetelerin yakalanması için, yüklü tahsilatlardan önce İstanbul Emniyeti ile irtibata geçen banka, durumu bildirdi.

Bunun üzerine bölgedeki güven timleri uyarıldı. 2.5 milyon lira nakit paranın çekileceği saatten önce banka çevresini kontrol eden ekipler, şüpheli bir araçtaki kişinin girip çıkan insanları izlediğini fark etti.

Aracın lastikleri patlatıldı

Bu arada parasını çeken işadamı bankadan ayrıldı. Şüpheli aracın işadamını izlediğini gören güven timleri de takibe başladı. Şüpheli araç, işadamının önüne geçerek yolunu kesmek istediği sırada Güven Timleri de harekete geçti. Şüpheli kişi “dur” ihtarına rağmen kaçmaya başladı.

Kovalamacada ateş açan ekipler, lastiklerini patlatarak aracın durması sağladı. Aracın sürücüsü M.E. (30) gözaltına alındı.

Silah, bıçak, uyuşturucu

Kiralık olduğu belirlenen araçta ‘Uzi’ görünümlü bilye atar silah, bir miktar uyuşturuculu sigara ve ekmek bıçağı bulundu. Araca olaydan önce sahte plaka taktığı belirlenen M.E.’nin çok sayıda suçtan dolayı poliste kaydı bulunduğu ortaya çıktı. 

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