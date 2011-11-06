Bankadan 2 milyon dolar çaldı, kebap yerken yakalandı

T24 - Diyarbakır'da çalıştığı bankaya ait 4 milyon doları havaalanına götürürken mesai arkadaşını etkisiz hale getirip 2 milyon dolarla kaçan güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Selahattin Aktürk, Alanya'da kebapçı dükkanında yakalandı.





Üzerinden Nurhak Tekinoğlu adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Aktürk, yanında bulunan Hayrettin Canpolat'la birlikte gözaltına alındı.



Geçtiğimiz ay Diyarbakır'da çalıştığı bankaya ait 4 milyon doları İstanbul uçağına vermek üzere havaalanına götürürken araçta bulunan mesai arkadaşını tabancayla etkisiz hale getirip bagaja kilitleyen Selahattin Canpolat (26), içerisinde 2 milyon dolar bulunan torbayı alıp kayıplara karışmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Diyarbakır polisi, Selehattin Aktürk'ü ve yakınlarını teknik takibe aldı. Günlerce Aktürk'ün izini süren polis, Aktürk'ün Alanya'da olduğu istihbaratını aldı.

Kebap yerken yakalandı



Diyarbakır ve Alanya polisi ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Aktürk'ü gün boyunca takip etti. En uygun zamanı bekleyen ekipler, saat 18.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan kebapçı dükkanına baskın düzenledi. Yemek yediği sırada polisin içeri girmesi üzerine ne olduğunu anlayamayan Selahattin Aktürk ve yanında bulunan Hayrettin Canpolat gözaltına alındı. Üst aramasında Nurhak Tekinoğlu adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Aktürk ve Canpolat emniyete götürüldü.

130 bin Euro ele geçirildi



Firari Aktürk'ü evinde sakladığı iddia edilen Emrah G. ve Aktürk'ün Elazığ'daki akrabalarının iki ayrı banka hesabına 10 bin TL ve 3 bin 500 TL para yatırdığı tespit edilen Ali K.'da gözaltına alındı. Ali K.'nın evinde yapılan aramalarda ise 500'lük banknotlar halinde 130 bin 500 Euro ele geçirildi. Paranın geri kalanının bulunması için Diyarbakır ve Elazığ'daki bazı adreslere baskın düzenlendiği belirtildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a götürülecekler.

