T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bankadan 100 bin lira çalan soyguncu kaçtı, esnaf kovaladı

Soyguncu arkadan gelenlerin olduğunu görünce...

29 Haziran 2017 17:59

İstanbul, Şişli'de bir banka şubesine gelen silahlı kişi güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Silahlı soyguncu daha sonra 100 bin lira ile yüklü miktdarda dövizi alarak kaçtı. Polis taksiyle kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Şişli Merkez Mahallesi İskete Sokak üzerinde bulunan bir banka şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında  bankaya gelen silahlı bir kişi, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek silahını aldı. Silahını banko görevlisine doğrultan soyguncu paraların yanında getirdiği çantaya doldurulmasını istedi. Görevlilerin çantaya doldurduğu yaklaşık 100 bin TL ile yüklü miktarda dövizi alan soyguncu koşarak kaçtı. 

Soyguncuyu esnaf kovaladı

Banka güvenlik görevlisi ve çevredeki esnaf soyguncuyu kovalamaya başladı. Soyguncu arkadan gelenlerin olduğunu görünce bir el havaya ateş etti. Ara sokakta taksiye binen soyguncu olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri plakası belirlenen şüpheli taksiyi Darülaceze Caddesi üzerinde durdurdu. Taksici soyguncunun Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde inerek uzaklaştığını söyledi. 

Bankada inceleme yapıldı

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bankada ve çevrede detaylı incelemede bulundu. Kaçan soyguncunun eşkalini ekiplere bildiren polisler, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

ETİKETLER

ŞişliBankaOkmeydanıPolisSoygunSilahlıEsnaf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24