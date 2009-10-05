Bankadaki dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da 4 gün önce müşteri olarak girdiği banka şubesinde, vezneye para yatıran bir kişiyi bıçakla etkisiz hale getirdikten sonra paraları alıp kaçarken, ayağının kayıp düşmesi sonucu yakalanan 39 yaşındaki Ramadan Uysallar’ın soygun girişimi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.







Merkez Osmangazi İlçesi’nde geçen cuma günü Ramadan Uysallar elindeki bıçakla Koğukçınar Mahallesi’nde bulunan bir banka şubesine geldi.



Vergi borcu nedeniyle Atıcılar Mahallesi’nde işlettiği çay ocağını kapattığı öğrenilen Ramadan Uysallar, önce müşteri gibi bekleme salonundaki koltuklara oturup çevreyi gözetlemeye başladı. Bir süre sonra bankaya elinde bir poşetle para yatırmaya gelen market sahibi İlyas Deniz’in boğazına bıçak dayayan Uysallar, veznedeki kadın görevliden kasadaki paraları vermesini istedi. Veznedar tarafından poşete konulan 10 bin 500 lirayı alan Ramadan Uysallar, bankadan kaçarken ayağı paspasa takılıp düşünce güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ramadan Uysallar, ‘bıçakla tehdit’ ve ‘yağma’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evli ve 2 çocuk babası Ramadan Uysallar’ın soygun girişimi, bankanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.