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Yaşam

Bankada soygun: Çalışanlar rehin!

13 Mayıs 2009 14:49

Kuşadası'ndaki bir banka şubesine giren silahlı kişilerin, çalışanları rehin aldığı bildirildi.

Kuşadası sahil kenarında bulunan banka şubesine silahlı kişilerin girdiği yönündeki bilgi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Söz konusu silahlı kişilerin, banka çalışanlarını rehin aldığı belirtildi. Çevrede gerekli güvenlik önlemlerini alan polis, içeride bulunanlara zarar verilmemesi yönünde anons yapıyor.

Zanlıların, içerisinin görünmemesi için camları boyadığı gözlenirken, bazı görgü tanıkları içeriden silah sesleri geldiğini iddia etti.

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